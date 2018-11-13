"Вы за это голосовали": в Донецке из-под крана течет зеленая вода (фото)

Жители Донецка активно комментируют в соцсетях появление зеленой воды в кранах.

В Петровском районе оккупированного Донецка из водопроводных кранов течет зеленая вода.

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Фотографии, подтверждающие данный факт, дончане публикуют в социальных сетях, передает местный сайт Girnyk.dn.ua.

Также в соцсетях дончане оживленно комментируют появление изумрудной воды: "Тархун, ты ли это!?", "Кто на выборы ходил - радуйтесь :))) Вы за это голосовали :)", "Моющее средство с крана бежит", "Напиток бесплатный", "Мохито".

Как сообщали СМИ, 11 ноября боевики в захваченном гибридными войсками РФ Донецке проводили ярмарки и розыгрыши для обеспечения высокой явки на псевдовыборах главаря "ДНР".