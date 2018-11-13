"Вы за это голосовали": в Донецке из-под крана течет зеленая вода (фото)
13:44, 13 ноября 2018Война
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Жители Донецка активно комментируют в соцсетях появление зеленой воды в кранах.
Из крана течет зеленая вода / фото girnyk.dn.ua
В Петровском районе оккупированного Донецка из водопроводных кранов течет зеленая вода.
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Фотографии, подтверждающие данный факт, дончане публикуют в социальных сетях, передает местный сайт Girnyk.dn.ua.
Также в соцсетях дончане оживленно комментируют появление изумрудной воды: "Тархун, ты ли это!?", "Кто на выборы ходил - радуйтесь :))) Вы за это голосовали :)", "Моющее средство с крана бежит", "Напиток бесплатный", "Мохито".
фото girnyk.dn.ua
Как сообщали СМИ, 11 ноября боевики в захваченном гибридными войсками РФ Донецке проводили ярмарки и розыгрыши для обеспечения высокой явки на псевдовыборах главаря "ДНР".
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