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"Вы за это голосовали": в Донецке из-под крана течет зеленая вода (фото)

13:44, 13 ноября 2018
Война
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Из крана течет зеленая вода / фото girnyk.dn.ua

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Фотографии, подтверждающие данный факт, дончане публикуют в социальных сетях, передает местный сайт Girnyk.dn.ua.

Также в соцсетях дончане оживленно комментируют появление изумрудной воды: "Тархун, ты ли это!?", "Кто на выборы ходил - радуйтесь :))) Вы за это голосовали :)", "Моющее средство с крана бежит", "Напиток бесплатный", "Мохито".

фото girnyk.dn.ua

Как сообщали СМИ, 11 ноября боевики в захваченном гибридными войсками РФ Донецке проводили ярмарки и розыгрыши для обеспечения высокой явки на псевдовыборах главаря "ДНР". 

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Теги: #Донецк#ДНР#выборы#фото