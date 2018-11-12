Местные жители рассказали, как прошли выборы в "ДНР" (фоторепортаж)

Некоторые местные жители признают, что от них "уже ничего не зависело" на фейковых выборах главаря боевиков террористической организации "ДНР".

11 ноября боевики в захваченном гибридными войсками РФ Донецке проводили ярмарки и розыгрыши для обеспечения высокой явки на псевдовыборах главаря "ДНР".

"С самого утра организовали ярмарки и розыгрыши, все снимали российские каналы для того, чтобы показать "нужную картинку" и явку", - отметил собеседник LIGA.net на правах анонимности.

По его словам, цены на ярмарке были ниже на 20%, чем в магазинах.

Другой источник LIGA.net сказал, что так называемых бюджетников и студентов обязали прийти на выборы.

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"Некоторых даже под расписку. Кремль поставил на Пушилина (главарь боевиков, - ред.), это ясно. От нас уже ничего не зависит", - добавил он.

Дончанин уточнил, что после того, как "зачистили" бывшего главаря боевиков террористической организации "ДНР" Александра Захарченко, на оккупированную территорию стало сложнее въехать. "Машины проверяют дольше, забирают мобильные телефоны, смотрят соцсети, переписки", - отметил он.

По информации LIGA.net, в некоторых школах с приходом Пушилина убрали уроки украинского языка. "Раньше был один час украинского языка и литературы и того не стало. Идет навязывание "русского мира", - сказал дончанин Леонид, имя которого изменено в целях безопасности.

Как сообщали СМИ, 11 ноября боевики согнали так называемых бюджетников на псевдовыборы главаря боевиков террористической организации "ЛНР", чтобы показать высокую явку.