Религиевед обвинил Московский патриархат в возникновении войны на Донбассе

Саган убежден, что идеи так называемого «русского мира» пришли в Украину именно через русскую церковь.

Ведущий научный сотрудник отделения религиоведения Института философии имени Григория Сковороды Национальной академии наук Украины Александр Саган считает, что война на Донбассе стало возможной в результате в значительной степени деятельности УПЦ Московского патриархата в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

По словам Сагана, развитие поместной православной церкви в Украине - это «условие фактически сегодня выживания страны».

«На проблему аннексии Крыма, войны на Донбассе накладывается проблема воспитания людей. Мы берем и смотрим, кто их воспитывал, что за православные армии на Донбассе бегают, какие идеи там сегодня доминируют. Это идеи так называемого «русского мира», которые пришли в Украину через церковь», - заявил он.

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Религиовед считает, что православие в исполнении Московского патриархата удаляется от идеала этого православия, вырождается в политическое православие. «Оно сегодня начинает доминировать не только на территории РФ, но и на территории Украины. Это большая проблема, потому что сегодня Московский патриархат начинает дрейфовать от мирового православия», - подчеркнул он.

Как сказал Саган, украинское православие имеет шанс вырваться из этого политического православия и влиться в мировое православие, которое, в свою очередь, получило очередной шанс возродиться через томос об автокефалии Украинской церкви.

По мнению религиоведа, высвобождение Украины из юрисдикции Московского патриархата фактически введет перераспределение мирового православия. «Мы ожидаем, что украинское православие изменится на экклезиологическом, организационном, институциональном и других уровнях», - добавил он.

По мнению Сагана, «украинская ментальность часто утрачена под давлением не только российского телевидения, российских фильмов, но и церковных средств массовой информации: проповедей в церквях, воспитания детей и молодежи. Чего учат в воскресных школах в церквях Московского патриархата? Учат любить Россию, и потом мы удивляемся, почему наши украинцы взяли в руки автоматы и пошли воевать против Украины, потому что якобы нет такой страны - им об этом с детства рассказали в церквях, что это «случайное политическое образование», которое претендует на какой-то «искусственный» язык».

Как сообщал УНИАН, 22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении православной церкви в Украине автокефалии.

27 июля было обнародовано послание патриарха Варфоломея, в котором он отметил, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви является даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

11 октября по результатам заседания синода было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.