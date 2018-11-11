Сутки на Донбассе: враг осуществил десять обстрелов, четверо украинских военных подорвались на мине

По данным разведки, в течение минувших суток один российский оккупант уничтожен, еще восемь боевиков получили ранения.

В течение минувших суток, 10 ноября, российские оккупационные войска на востоке Украины 10 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Трижды противник использовал вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, враг осуществлял обстрелы укреплений ВСУ в районах населенных пунктов Новотошковское, Золотое, Новолуганское, Пески, Марьинка, Тарамчук и Гнутово.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из минометов калибра 82 и 120 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Новолуганского. 82 мм минометы боевики применили у Новотошковского. Наибольшую огневую активность оккупанты проявили у Марьинки – в течение суток враг трижды обстрелял ее защитников.

В штабе подтвердили, что на Светлодарскому направлении, в результате срабатывания взрывного устройства, установленного врагом, 2 украинских военнослужащих погибли, еще двое – получили ранения.

По данным разведки, в течение прошлых суток, один российский оккупант уничтожен, еще восемь боевиков получили ранения.

11 ноября огневой активности противника на линии соприкосновения не зафиксировано.