На Светлодарском направлении на мине подорвались четверо военных, двое из них погибли (видео)

В ходе проведения мероприятий по предотвращению проникновения ДРГ противника в промежутки между наблюдательными постами сработала мина, установленная оккупантами.

На Светлодарском направлении в районе проведения операции Объединенных сил в результате срабатывания мины двое украинских военных погибли и еще двое получили ранения.

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Об этом пресс-центр Объединенных сил сообщает в сводке по состоянию на 18.00. «В ходе проведения мероприятий по предотвращению проникновения ДРГ противника в промежутки между наблюдательными постами на Светлодарском направлении в результате срабатывания взрывного устройства, установленного оккупантами, двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще двое получили ранения», - отметили в пресс-центре.

Также сообщается, что на протяжении суток российские оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня.

Противник дважды вел прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Тарамчука. В районе Новотошковского оккупанты применили минометы калибра 82 мм и гранатометы.

«Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и позиции. Во всех случаях открытия огня противником принимаются адекватные меры.

На других направлениях потерь личного состава Объединенных сил не допущено», - сказано в сводке.