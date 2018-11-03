На протяжении суток боевики били из гранатометов и пулеметов, обошлось без потерь

Боевики 22 раза открывали огонь по позициям операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 2 ноября, боевики 22 раза открывали огонь по позициям операции Объединенных сил. Один раз – с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Российско-оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-службе ООС.

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Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Пески, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Строгнатовка, Павлополь (с применением минометов калибра 82 мм), Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

"Также зафиксирована очередная провокация на участке разведения сторон в Станице Луганской. Оккупанты прицельно обстреляли наши позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, чем в очередной раз сорвали выполнение решения Трехсторонней контактной группы относительно разведения сил и средств на определенные расстояния", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил не было. По данным разведки, в течение 2 ноября, один из оккупантов был ранен.

От начала суток враг, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вел прицельный огонь неподалеку Широкино. Потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщал УНИАН, над оккупированной Луганщиной обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ.