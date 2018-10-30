Прошедший Иловайск боец АТО покончил с собой (фото)
10:08, 30 октября 2018Война
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Похороны бойца состоятся 30 октября в Павлограде.
Бойца нашли повешенным / фото facebook.com
В Павлограде Днепропетровской области 30 октября похоронят участника АТО Сергея Норика.
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27 октября боец покончил с собой - его нашли повешенным, сообщила в Facebook ветеран АТО Людмила Калинина.
"Он кричал о помощи, но его больше нет...", - написала она. Проститься с бойцом можно с 8 утра по адресу ул. Западнодонбасская, 47.
Как сообщает Gazeta.ua, военный - боец батальона "Донбасс", прошел Иловайский котел.
Ранее глава Комитета Верховной Рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков заявил, что больше тысячи участников АТО покончили жизнь самоубийством.
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