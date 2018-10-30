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Прошедший Иловайск боец АТО покончил с собой (фото)

10:08, 30 октября 2018
Война
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Бойца нашли повешенным / фото facebook.com

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27 октября боец ​​покончил с собой - его нашли повешенным, сообщила в Facebook ветеран АТО Людмила Калинина.

"Он кричал о помощи, но его больше нет...", - написала она. Проститься с бойцом можно с 8 утра по адресу ул. Западнодонбасская, 47.

Как сообщает Gazeta.ua, военный - боец батальона "Донбасс", прошел Иловайский котел.

Ранее глава Комитета Верховной Рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков заявил, что больше тысячи участников АТО покончили жизнь самоубийством.

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Теги: #смерть#самоубийство#боец АТО