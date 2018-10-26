Хуг о причастности РФ к войне на Донбассе: факты говорят сами за себя

СММ ОБСЕ в течение последних лет зафиксировала множество фактов, которые могут свидетельствовать о причастности России к войне в Украине.

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг прояснил опубликованные американским изданием Foreign Policy слова об отсутствии прямых доказательств вторжения Российской Федерации на Донбасс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге во время видеовключения из оккупированного Донецка.

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"Я считаю, что важно прояснить некоторые заявления относительно моего интервью журналу Foreign Policy. Опубликованный вчера текст ввел в заблуждение и не отражает мою точку зрения", - заявил Хуг.

"Как вам известно, мы не делаем выводов на основе установленных нами фактов, мы не предоставляем доказательств. Установленные миссией факты говорят сами за себя", - подчеркнул он.

Также он добавил: "в течение четырех с половиной лет я четко утверждал, что СММ не занимается домыслами".

Он заявил, что миссия и в дальнейшем будет выполнять свои обязанности согласно мандату миссии и дальше документировать, устанавливать и отчитываться о фактах.

"Мы работаем в Украине и мы будем и в дальнейшем поддерживать Украину", - заявил Хуг.

Также его попросили уточнить, в чем заключается его точка зрения, если текст интервью был подано так, что он не отражал его точку зрения.

"Специальная мониторинговая миссия в течение последних четырех с половиной лет документировала конкретные виды вооружения, в том числе электронное военное оборудование, которое мы описывали очень подробно, например системы глушения сигнала. По меньшей мере, в шести случаях мы фиксировали конвои, которые выезжали и заезжали из Украины. Также мы это документировали, и которые ездили в направлении границы с Российской Федерацией, которая не контролируется правительством. И также на этих участках границы, который не контролируется, где нет официальных пунктов пропуска через границу, мы так же об этом отчитывались", - заявил Хуг.

"СММ также фиксировала следы, которые очень близко находятся к неподконтрольной правительству границе. И из Российской Федерации мы также описывали много раз конкретные виды вооружения, которые мы видели в неподконтрольных правительству районах, и мы видели и говорили с пленными, удерживаемыми военнослужащими Вооруженных сил Украины, которые утверждают, что они являются представителями регулярных войск Российской Федерации, на ротационной основе находятся в Украине. И я все эти факты упомянул в интервью. Эти факты говорят сами за себя", - сказал представитель СММ.

Ранее американское издание Foreign Policy опубликовало интервью с первым заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александром Хугом, в котором говорилось, что мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела прямых доказательств российского вмешательства на востоке Украины.

На вопрос, какова позиция ОБСЕ по поводу вмешательства России в события на востоке Украины Хуг отметил: "Что касается того, что мы увидели на месте, мы не увидели прямых доказательств (российского вмешательства - Foreign Policy). Однако мы видели конвои, которые выезжают и въезжают в Украину по грунтовым дорогам посреди ночи в местах, где нет официального пересечения границы".

Сегодня, 26 октября, слова Хуга о прямых доказательствах были удалены из текста интервью.

В издании объяснили, что удалили эту часть слов Хуга, потому что она не передавала сути его точки зрения.