На "сходке" в Ростове воры в законе делили сферы влияния в "ДНР" - росСМИ

После убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко в Донецке идет передел сфер влияния.

Примерно полторы недели назад в Ростове-на-Дону состоялась "сходка" криминальных авторитетов и воров в законе, где распределялись сферы влияния на оккупированной территории Донецкой области.

На ней присутствовали порядка 15 человек. Среди них, по данным "Новой газеты", от "горловских" был Александр Батурин (Батура). В свое время он был близок с Виктором Януковичем, был смотрящим от "енакиевских" по Горловке.

Читайте такжеСмерть крупным планом: появились новые подробности убийства главаря "ДНР" Захарченко (видео)

Также был Армен Саркисян, который с 2009 года считался тоже смотрящим за Горловкой. Виталий Метла — в прошлом сотрудник фабрики табачных изделий "Хамадей" (расположена на территории «ДНР»), активный член ОПГ, был "командиром подразделения батальона «Восток». В настоящее время "депутат «Народного совета ДНР».

Кроме того, по данным журналистов, присутствовал и Эдуард Асатрян (Эдик Осетрина или Эдик Тбилисский) — вор в законе, один из очень влиятельных людей в криминальном мире России.

Также на сходке были люди из Днепропетровска от вора в законе Сергея Олейника (Умки).

Не обошлось и без представителей Луганска и группировок, которые работали в Донецке до войны.

"На сходке обсуждались сферы влияния в «ДНР». Речь шла о выделении так называемых «квот», переделе и передаче имущества, контрабанде табака с завода «Хамадей", - подчеркнули журналисты.

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего связанных с перераспределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и мешать.

Так называемый «народный совет «ДНР» назначил временно исполняющим обязанности главы «республики» Пушилина. Кроме того, информационные ресурсы террористов сообщают, что на 11 ноября назначены «внеочередные выборы главы «ДНР» и «парламента».