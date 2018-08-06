Командующий ООС рассказал, как добровольцы могут попасть на линию фронта

"Сейчас на востоке происходит военная операция, осуществляемая в соответствии с единым замыслом и скоординированным планом", - объяснил Наев.

Командующий объединенными силами Сергей Наев готов продолжить "конструктивный диалог" с руководством украинских добровольческих военизированных формирований.

Об этом он сказал в интервью Сегодня. "В районах около линии разграничения действует особый порядок: здесь не может быть людей, которые не включены в состав ОС. Сейчас на востоке происходит военная операция, осуществляемая в соответствии с единым замыслом и скоординированным планом", - пояснил он.

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Кроме вхождения в войска ОС, добавил Наев, эти люди также могут влиться в ряды территориальной обороны или быть привлеченными к военной подготовке, "которую сейчас хотят пройти много граждан Украины".

"Можно приступать к службе в резерве и проходить соответствующую подготовку на сборах в боевых частях. Вся такая деятельность, безусловно, будет происходить под контролем государственных органов. Другого пути просто не существует", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, ранее Наев обсудил с Ярошем возможность отправлять добровольцев на передовую.