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На Донбассе боевики из гранатометов и минометов обстреляли позиции ВСУ

19:37, 13 октября 2018
Война
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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет \ УНИАН

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Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

В частности, оккупанты вели прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Боевики осуществляли обстрелы позиций ВСУ в районе населенных пунктов Крымское, Вольный, Екатериновка, Троицкое, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское.

Так, из минометов калибра 82 мм боевики обстреляли позиции украинских военных возле Вольного, Троицкого и Лебединского.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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Теги: #Донбасс#обстрелы