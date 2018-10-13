Сутки на Донбассе: боевики 26 раз обстреляли украинские позиции, ранен боец ООС

По данным разведки, в течение суток двое оккупантов были уничтожены и двое ранены.

На протяжении прошлых суток, 12 октября, боевики российско-оккупационных войск 26 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил. При этом враг 4 раза применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Как сообщили в пресс-службе ООС, противник вел прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 100 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевики обстреляли украинские позиции в районе населенных пунктов Золотое-4, Новоалександровка, Новозвановка, Троицкое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Марьинка, Тарамчук, Новотроицкое, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

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"Опорные пункты наших войск в районе Новолуганского оккупанты обстреливали из минометов 120-го калибра, артиллерийских орудий калибра 100 мм и вооружения боевых машин пехоты. Под огневого воздействия из минометов 82-го калибра попали защитники Троицкого и Светлодарска", - говорится в сообщении.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение.

По данным разведки, в течение суток двое оккупантов были уничтожены и двое ранены.

От начала суток российские оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Широкино из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди наших защитников нет.

Как сообщал УНИАН, ВСУ освободили село возле Волновахи и нашли там новые доказательства военного присутствия РФ.