США не поддерживают проведение референдума на оккупированном Донбассе - Волкер

Спецпредставитель США подчеркнул, что такой референдум противоречит Конституции Украины и Минским соглашениям.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер отмечает, что США не поддерживают проведение референдума по российскому сценарию на оккупированном Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спецпредставитель США сказал во время телефонного брифинга из Брюсселя.

В частности, его спросили о том, есть ли у США ответы на российские предложения по поводу проведения референдума в Донбассе и относительно определения будущего статуса региона.

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"Что касается идеи о референдуме, это было рассмотрено в рамках встречи в Хельсинки, и мы, Белый дом и Государственный департамент, опубликовали заявление в то время, отмечая, что мы отвергаем идею референдума", - заявил Волкер.

В этой связи он отметил, что этот референдум "не имеет правовых оснований согласно украинской Конституции и правовых оснований в соответствии с Минскими соглашениями".

"Мы были достаточно четкими в то время, что проведение референдума является несбыточной идеей лишь на части украинской территории, где большинство населения было перемещено из-за российского вмешательства", - подчеркнул Волкер.

Напомним, ранее специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер в интервью УНИАН заявил, что Российская Федерация хочет сохранить существование "народных республик" на Донбассе для прикрытия своего непосредственного участия в вооруженном конфликте на территории Украины.