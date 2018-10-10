Оккупанты увеличивают количество ДРГ на Донбассе

Это приводит к росту потерь среди личного состава разведывательных подразделений оккупационных войск в результате подрыва на собственных минах.

Главное управление разведки Министерства обороны фиксирует увеличение количества применения разведывательно-диверсионных групп оккупантов на Донбассе.

Об этом сообщил со ссылкой на данные разведки начальник отдела связей со средствами массовой информации Минобороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в Киеве.

«Российское оккупационное командование на оккупированных территориях наращивает способности с целью сокрытия провокационных обстрелов за счет сокращения их продолжительности с нанесением максимальных потерь подразделениям Объединенных сил», - сказал Мотузяник.

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В частности, по его словам, противник сосредоточивает ведение разведки на изучении конкретных объектов для определения условий для их максимального огневого поражения.

«Вместе с тем увеличение противником количества применения разведывательно-диверсионных групп 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ приводит к росту потерь среди личного состава разведывательных подразделений оккупационных войск», - сообщил представитель Минобороны.

Он отметил, что 8 октября в районе передовых позиций, при попытке пересечения линии разграничения, подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях боевики 1-й отдельной мотострелковой бригады 1 АК, двое из них погибли, один тяжело ранен.

При этом, по словам Мотузяника, российское оккупационное командование скрывает количество безвозвратных потерь и истинные причины гибели российских военнослужащих, перекладывая вину на обстрелы со стороны ВС Украины.

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