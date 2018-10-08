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ЧВК "Вагнера" на 10% состоит из украинцев - СБУ

14:09, 08 октября 2018
Война
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ЧВК "Вагнера" не имеет постоянного состава / rossaprimavera.ru

Об этом в интервью "Українським Новинам" сказал глава аппарата спецслужбы Игорь Гуськов.

"В общем, через ряды террористов "Вагнера", по нашим данным, прошло более 5 тыс. человек. Количество граждан Украины, включая и жителей Крыма, которые приняли российское гражданство, не превышает 10%", - сообщил он.

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Гуськов отметил, что ЧВК "Вагнера" не имеет постоянного состава, это контрактная основа и ротации происходят от 3 месяцев и больше.

Он отметил, что в данном подразделении много граждан Украины, которые воевали на Донбассе, потом 3 – 4 раза были в Сирии и участвовали в боевых действиях.

Как сообщал УНИАН, 7 октября 2017 года было начато обнародование фактов террористической деятельности в Украине спецподразделения российских спецслужб под названием ЧВК «Вагнер». С тех пор на сайте СБУ, в частности, размещены аудиозаписи разговоров руководителей террористов с их кураторами от ГУ ГШ ВС РФ, «которые не оставляют никакого сомнения: наемники «Вагнера» являются инструментами гибридной агрессии России против всего мира».

В пресс-центре заявили, что в целом потери членов «Вагнера» в Украине и Сирии превышают 600 человек.

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Теги: #украинцы#ЧВК Вагнер