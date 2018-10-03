Содрогалось все село: мирные жители рассказали, как пережили мощную атаку боевиков под Мариуполем (видео)

Такого артиллерийского удара с вражеской стороны давно не было, люди до утра не выходили из подвалов.

Многострадальное Водяное на Приазовье боевики накрыли тяжелым калибром прошлой ночью.

Как говорится в сюжете ТСН, обошлось без потерь среди военных и гражданских, а вот разрушений избежать не удалось.

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В общем на поселок упали три десятка снарядов. "Ближе к семи вечера противник начал обстреливать из минометов, сначала калибром 120, после этого пошла работа ствольной артиллерии – 122 и 150 миллиметров", - рассказывают военные.

Содрогалось все село, камни и кирпич летали по улицам. Мины упали совсем недалеко от дома бабы Зои. "На соседский огород падало. В меня обломки летели", - рассказала жительница Водяного. Побитые деревья, десятки воронок вокруг – бабу Зою спасли куры. "В подвале была, бройлеров чистила – начался обстрел", - говорит женщина.

Такого артиллерийского удара с той стороны давно не было, люди до утра не выходили из подвалов. Все позиции украинских войск давно вынесены за село, чтобы не подвергать местных опасности. Но несмотря на это, враг стреляет из запрещенных Минских соглашениями калибров – и целит по мирным домам.