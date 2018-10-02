Журналисты показали "ад" за считанные километры от Мариуполя во время празднования Дня города (видео)

Война сейчас, говорят военные, заметно отличается от того, что рассказывают в официальных сводках.

Пока Мариуполь праздновал День города, боевики устроили "ад" за считанные километры от городской черты.

Как говорится в сюжете ТСН, более полдесятка попаданий из минометов было по одному только Водяному.

"Много товарищей было здесь, большинство погибли – поэтому и пришел", - объясняет свое присутствие на передовой военнослужащий с позывным "Егерь". Он уже привык к снарядам крупного калибра, которые падают вблизи позиций.

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Пока над головами свистят мины, позывной "Кэп" успевает перекусить. Его нервы стали стальными за три года боевых действий. Война войной, а обед и ужин должны быть по расписанию, шутит боец. "Ну как-то надо жить, так и бывает – обыденно. Так все тут делают", - объясняет он.

Война сейчас, говорят воины, заметно отличается от того, что рассказывают в официальных сводках. Событиям на Востоке, по мнению военных, уделяют слишком мало времени и внимания. Ребята, в то же время, спокойно делают свою работу, на жизнь не жалуются и признаются – понимают, что перед выборами, за политическими дрязгами, властям не до них. "Мне кажется, что если бы кто-то из них побыл сутки здесь, тогда бы понял, что здесь война идет, и приходит мысль: черт побери, они меня хотят убить", - говорит военнослужащий по кличке "Ташкент".

Полуразрушенное Водяное и дальше разлетается на куски – село окутывает пыль от только что разбитых разрывами домов. Боевики бросают мины на Водяное и этот грохот каждую ночь обозначает продолжение войны на Приазовье. На утро, когда в сторону передовой поедут белые внедорожники наблюдателей ОБСЕ, боевики снова будут говорить, что это не они стреляли по Водяному. Инспекторы снова молча поедут дальше, резюмируется в сюжете.