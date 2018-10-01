Путин пытается подорвать ситуацию в Украине перед выборами – Порошенко

Президент отметил, что Кремль использует против Украины кибератаки и фейковые новости.

Президент Петр Порошенко заявляет, что российский президент Владимир Путин пытается накануне выборов подорвать ситуацию внутри Украины.

Об этом Порошенко сказал в интервью CNN, сообщили в пресс-службе главы государства.

Читайте такжеПорошенко на Генассамблее ООН по ошибке зашел в комнату российской делегации - росСМИ

«На самом деле, у нас две опасности. Первая опасность - это Путин. Я, как президент, не воюю с кем-либо, я противодействую конкретно Путину. Потому что Путин понимает, что война на суше - на востоке моей страны или в Крыму на протяжении последних четырех лет больше не приносит ему никакого успеха. Потому что мы создали сильную и надежную армию с помощью Соединенных Штатов Америки. Я действительно очень горжусь очень эффективным сотрудничеством с американцами, британцами, канадцами, европейскими советниками», - отметил президент.

«Он (Путин - ред.) понимает, что добиться успеха в военной операции на суше он не сможет. Но он ожидает, что успеха можно достичь во время выборов. И поэтому он подрывает стабильность внутри страны с помощью кибератак, используя технологию фейковых новостей. А точнее - технологию дезинформации. Россия тратит миллиарды на поддержку Спутник ТВ, RussiaToday и многих других», - сказал Порошенко.

Глава государства привел многочисленные примеры дезинформации, которая распространяется Россией, начиная с заявлений о том, что в Украине не российская агрессия, а «гражданская война», и это не Россия ответственна за агрессию, обвинений украинской власти в тысячах жертв этой войны, а также отрицания присутствия российских военных на оккупированной территории.

Президент также напомнил, что украинской властью были запрещены российские социальные сети, поскольку они использовались российскими спецслужбами для ведения дезинформационной и подрывной кампании.

Президент также напомнил, что украинскими властями были запрещены российские социальные сети, ведь они использовались российскими спецслужбами для ведения дезинформационной и подрывной кампании.

В то же время, Петр Порошенко в интервью поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что тот сделал Украину более европейской. Отвечая на реплику ведущего о том, что, по мнению колумниста Washington Post, результатом агрессии Путина против Украины стало объединение украинцев, Порошенко сказал, что может только подтвердить этот тезис.