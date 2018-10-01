На Донбассе не должно быть никаких гражданских жертв - ОБСЕ

В СММ ОБСЕ обеспокоены гибелью троих детей в оккупированной Горловке от взрыва мин.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что обеспокоены гибелью троих детей в оккупированной Горловке от взрыва мин.

Об этом говорится в сообщении СММ в микроблоге Twitter.

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ опечалена новостями о том, что в эти выходные на востоке Украины погибли трое детей и еще двое ранены. Только в 2018 году были ранены/погибли как минимум 23 ребенка. Дети продолжают становиться жертвами продолжительного конфликта", - отметили в СММ.

Наблюдатели подчеркнули, не должно быть никаких гражданских жертв.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября в районе оккупированной Горловки от взрыва пострадали четверо подростков, трое погибли, один получил осколочные ранения.

По данным правозащитников, самый младший из детей – Дмитрий Тулуп, 2008 года рождения, находится в больнице в хирургическом отделении с диагнозом: осколочные ранения мягких тканей всего тела.

"Наши источники сообщили нам данные погибших детей: Коробов Кирилл, 7 класс, Максименко Андрей, 13 лет, Бербинов Виталий, 8 класс", - отметили правозащитники.

В этой связи посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призывает Россию повлиять на контролируемых ею боевиков с целью разминирования оккупированных районов Донбасса в связи с гибелью троих подростков в Горловке от подрыва на мине.

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Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.

Для оправдания агрессии Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против руководства Украины и украинских силовиков, руководящих обороной от российских оккупантов. В частности, дела возбуждены против министра обороны Украины Полторака, начальника Генерального штаба ВСУ Муженко, экс-командира Сухопутных войск Украины Пушнякова, бывшего командующего Национальной гвардии Украины Николая Балана и ряда других граждан Украины.

30 сентября 2014 года Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство в отношении должностных лиц Следственного комитета РФ за содействие террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР».