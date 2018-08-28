Экс-"министр культуры "ДНР" раскрыл факты российской оккупации Донбасса

Лекстутес сообщил контрразведчикам о своем участии в деятельности террористической организации "ДНР".

В результате спецоперации контрразведки Службы безопасности Украины с временно оккупированной территории Донецкой области вывели бывшего "министра культуры и туризма" "ДНР". В СБУ не называют его имени, но ранее его раскрыли СМИ - речь идет о Лекстутесе.

Правоохранители установили, что житель Донецка в мае 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в рядах так называемого "народного совета "ДНР" он под кураторством спецслужб РФ участвовал в организации псевдореферендума на временно оккупированной территории Донбасса, передает пресс-служба СБУ.

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"Также мужчина занимался формированием самопровозглашенных "органов власти и управления". После проведения "референдума" сообщник террористов занимал должность "и.о. министра культуры и туризма" ДНР". При этом он неоднократно посещал территорию России для выступлений на пропагандистских телеканалах и встреч с кураторами", - рассказали в Службе безопасности.

Впоследствии так называемый "министр" покинул "политическую" деятельность и занимался предпринимательством во временно оккупированном Донецке.

"Мужчина сообщил контрразведчикам о своем участии в деятельности террористической организации "ДНР", а также факты непосредственной причастности РФ к оккупации отдельных районов Донбасса и иной противоправной деятельности в Украине", - отметили в СБУ.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Ранее СМИ сообщили, что из ОРДЛО доставили "министра культуры ДНР" Юрия Лекстутеса, ему в Украине выдвинули подозрение по статье "создание террористической группы или террористической организации".

По словам Лекстутеса, после смещения с должности главаря боевиков ОРДЛО Александра Захарченко именно он должен был возглавить оккупированную часть Донецкой области. "Сотрудник ГРУ Иваныч представил меня как будущего главу республики и что это решенный вопрос. Меня выдвинуло ГРУ, но у них была конкуренция с ФСБ", - сказал Лекстутес.