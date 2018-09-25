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В ''ДНР'' наградили предательницу Украины (фото)

09:35, 25 сентября 2018
Война
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Качура - предательница Украины / фото facebook.com/shtirlitz.info

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Об этом на своей странице в Facebook рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". "Обстреливать и убивать мирных жителей... За это российско-оккупационные войска дают почетные звания жителей городов. Время ответа придет!", - написал он.

Ранее в рядах Вооруженных сил Украины разоблачили предателя, который «сливал» информацию контролируемым Россией боевикам на временно оккупированных территориях Донбасса.

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Теги: #ДНР#предательство#Горловка