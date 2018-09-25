В ''ДНР'' наградили предательницу Украины (фото)
09:35, 25 сентября 2018Война
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Бывшая подполковник украинской милиции Ольга Качура в 2014 году перешла на сторону боевиков и стала "командиром подразделения реактивной артиллерии".
Качура - предательница Украины / фото facebook.com/shtirlitz.info
Командир "артиллерийского реактивного дивизиона "ДНР" Ольга Качура "Корса" получила звание "Почетный гражданин Горловки".
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Об этом на своей странице в Facebook рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". "Обстреливать и убивать мирных жителей... За это российско-оккупационные войска дают почетные звания жителей городов. Время ответа придет!", - написал он.
Ранее в рядах Вооруженных сил Украины разоблачили предателя, который «сливал» информацию контролируемым Россией боевикам на временно оккупированных территориях Донбасса.
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