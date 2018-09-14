Минобороны: боевики на Донбассе задерживают днем и ночью за "малейшие признаки проукраинских взглядов"

Большинство из задержанных остаются под стражей на неопределенный срок.

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей так называемые "правоохранительные органы" массово задерживают местных жителей, которые подозреваются в нелояльном отношении к оккупационному режиму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

Он отметил, что по информации Главного управления разведки Минобороны, оккупационные службы Российской Федерации принимают жесткие меры для предотвращения потери контроля за развитием общественно-политической ситуации на оккупированных ими территориях Донецкой и Луганской областей.

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"В частности, под надуманными предлогами так называемые "правоохранительные органы" массово задерживают местных жителей, которые подозреваются в нелояльном отношении к оккупационному режиму. При этом, рядовых граждан на которых поступили доносы, или которые проявили малейшие признаки проукраинских взглядов, так называемые "правоохранители" задерживают в общественных местах, забирают для допросов с рабочих мест и из дома, в том числе, в ночное время", - рассказал Гуцуляк.

Он добавил, что большинство из задержанных остаются под стражей на неопределенный срок.

Кроме того, отметил спикер, по информации ГУР МОУ, командование российских оккупационных войск продолжает удерживать соединения и части 1 и 2 армейских корпусов Вооруженных сил Российской Федерации в готовности к немедленному применению.