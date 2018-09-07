Разведка узнала, кого в Кремле хотят поставить на место главаря "ДНР" Захарченко (видео)

Захарченко ликвидировали 30 августа, в Москве уже есть кандидат на его место.

За уничтожением главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко стоит непосредственно ФСБ РФ. В Москве думают заменить его Игорем Гиркиным ("Стрелковым").

Об этом в эфире 5 канала заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"По данным военной разведки Украины, непосредственно за уничтожением Захарченко стоит ФСБ РФ", - сказал он.

По словам Скибицкого, Москва рассматривает возможность вернуть экс-главаря террористов, россиянина Игоря Гиркина ("Стрелкова") обратно в Украину.

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Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

Боевики на временно оккупированной территории Донецкой области заявили об «украинском следе» в деле об убийстве главаря «ДНР» и задержали 14 человек.

В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и начала мешать.

В МИД РФ в убийстве Захарченко обвинили Украину.