Претенденты на пост главаря "ДНР" отправились в Москву: СМИ узнали причину

Ранее сегодня в сети писали, что "Ташкент" и советники Захарченко покинули оккупированную территорию Донецкой области.

Представители группировки "ДНР", которые претендуют на пост главаря псевдореспублики, отправились договариваться в Москву.

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Об этом "Новостям Донбасса" сообщил источник в Донецке, знакомый с ситуацией. "Все поехали к кураторам в Москву решать проблемы", – отметил он.

Сегодня утром несколько Telegram-каналов сообщили, что "вице-премьер" и "министр доходов и сборов» при "ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент") якобы покинул подконтрольную боевикам территорию Донецкой области. Отмечается, что вместе с ним уехали советники погибшего Александра Захарченко Александр Казаков и Александр Пашин ("Север").

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

Боевики на временно оккупированной территории Донецкой области заявили об «украинском следе» в деле об убийстве главаря «ДНР» и задержали 14 человек.

В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и начала мешать.

В МИД РФ в убийстве Захарченко обвинили Украину.