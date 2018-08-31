В штабе ООС рассказали о новых нарушениях боевиками "школьного перемирия"

Вчера российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На протяжении прошлых суток, 30 августа, ситуация в районе проведения операции имела признаки стабилизации и оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, оккупанты 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, боевики при этом не применяли.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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«Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Майорское, Шумы, Пески, Павлополь, Лебединское и Водяное. Противник заметно снизил количество обстрелов, хотя и не прекратил их на время “школьного” перемирия полностью. Подразделения Объединенных сил придерживаются взятых на себя обязательств по прекращению огня», – говорится в сообщении.

Отмечается, что потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.

С начала текущих суток боевики один раз обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Гнутово из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военных нет.