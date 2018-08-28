Боевики обстреляли детсад в Верхнеторецком, есть пострадавшая (фото)

Услышав выстрелы, воспитатели сразу вывели детей из помещения и двора детсада, никто из малышей не пострадал.

Украинской стороне СЦКК поступило сообщение о ранении жительницы населенного пункта Верхнеторецкое.

Как сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил, обстрел боевиками российско-оккупационных сил велся 27 августа.

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"5.45 мм пуля попала на территорию дошкольного учебного заведения «Тополек», где ранила гражданку 1990 года рождения. Под угрозой оказались дети – воспитанники данного детского учреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, услышав выстрелы, воспитатели сразу вывели детей из помещения и двора детсада, никто из малышей не пострадал.

Также в пресс-службе сообщили об обстреле боевиками населенного пункта Железное.

"На месте происшествия представителями украинской стороны СЦКК было зафиксировано два попадания мин калибра 82 мм, вследствие которых были повреждены хозяйственные постройки на улицах Репина и Чапаева. Пострадавшие среди мирного населения не зарегистрированы", - сообщили в штабе ООС.

Как сообщал УНИАН, 27 августа боевики обстреляли село Кряковка Новоайдарского района Луганской области, в результате чего был поврежден жилой дом.