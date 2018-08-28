"Это был рубеж войны": Муженко вспомнил, как в 2014-м ВСУ разгромили "Смерчами" колонну российской техники на Донбассе

По мнению Муженко, этот эпизод стал переломным в войне на Донбассе.

В середине июля 2014 года украинские войска реактивными системами "Смерч" разгромили колонну российской военной техники, которая направлялась на Донбасс.

Этот эпизод стал переломным в войне на Донбассе, рассказал в Facebook начальник Генерального Штаба Виктор Муженко.

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"Была получена информация от Главного оперативного дежурного Главного командного центра Вооруженных Сил Украины, полковника Масленикова. Его сын как раз был старшим подразделений, которые находятся в районе Изварино. Я вышел на него по телефону и он доложил мне о том, что на территорию Украины заходит техника в большом количестве. Он называл цифру – 150-200 единиц техники. Он не мог тогда их визуально оценить, и определить, сколько там бронированной автомобильной техники. Он видел издали наблюдал движение этой колонны", - написал Муженко.

Тогда он принял решение привести ВСУ (не силы АТО) в полную боевую готовность, в том числе части противовоздушной обороны, после чего доложил о случившемся президенту.

"По согласованию с ним, на его утверждения, мы нанесли удар всеми средствами, в первую очередь – это реактивными системами залпового огня большой дальности – речь идет о “Смерче”, артиллерией, которая была в этом районе, по этой колонне. Это означало, что если это действительно так, то это был как раз рубеж, который мы перешли, скажем так – войны", - рассказал начальник Генштаба.

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По его мнению, это решение стало "психологическим барьером" для руководства страны, который они в тот момент переступили.

"В этот час, (когда) мы проводили радиотренировки, поступила эта информация, и на командном пункте была такая полная тишина – как говорят муха могла пролететь, можно было ее услышать. То есть все ожидали, какое же будет решение. И после того, как было принято решение на поражение, закипела работа на командном пункте, люди поняли, что решение есть, оно принято и этот психологический момент, психологический барьер был перейден в тот момент, именно в тот момент. И я скажу, что это было не простое решение, потому что мы понимали, что это действительно так, мы уже начали, не начали, а мы уже вступили в фазу открытой войны с другим государством", - отметил Муженко.

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На следующий день в небо подняли самолеты-разведчики, чтобы оценить ситуацию, однако дым и огонь ухудшали видимость. Лишь на третий день ВСУ смогли оценить масштаб нанесенного удара.

"Дым не давал возможности выявить реальную картину, и только под конец третьего дня мы поняли, что там выгорели поля и несколько осталось каркасов от той сожженной техники. Немного, около нескольких десятков единиц. Или это было сто пятьдесят или двести – за это время их смогли эвакуировать на территорию Российской Федерации – на сегодняшний день нет никакого подтверждения – в том числе, и как нет подтверждений и от партнеров, и нет соответствующих фотоснимков за пределами нашей границы – той территории", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, во время боевых действий в районе Иловайска Донецкой области 24-29 августа 2014 года погибло более двух сотен россиян.