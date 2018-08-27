Журналист объяснил, почему Россия не уйдет с Донбасса

По словам журналиста, Донбасс за четыре года превратился в выжженную территорию.

Оккупанты не уйдут с украинского Донбасса — это будет воспринято как слабость президента России Владимира Путина. Также Российская Федерация не допустит введения на отдельные территории Луганской и Донецкой областей международных миротворческих сил.

Об этом в интервью «Фактам» заявил собкор УНИАН в России Роман Цимбалюк. Журналист считает, что в России давно знают, что на их формат присутствия на Донбассе контингента «голубых касок» — размещение миротворцев вдоль линии разграничения — Украина и союзники не пойдут.

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«Мой прогноз: никаких миротворцев не будет, если не произойдет каких-то потрясений в самой России — экономических или еще каких-нибудь. Но в среднесрочной перспективе таких предпосылок нет», — заявил Цимбалюк, добавив, что запас прочности «за поребриком» очень большой.

При этом свою роль играет пропаганда, которая льется в умы россиян из всех массмедиа — люди готовы многое терпеть, если речь идет о «вставании с колен великой России». В то же время журналист считает, что 77 процентов голосов на президентских выборах, якобы отданных за Путина, «нарисованная цифра».

«Донбасс за четыре года превратился в выжженную территорию: заводы там закрывают, шахты затапливают, с экологией беда, уровень жизни — хуже некуда, потому народ оттуда бежит и в Россию, и в Украину. Но даже если там все сравняют с землей, оккупанты все равно не уйдут. Ведь это будет воспринято как «слабость Путина», — резюмирует Цимбалюк.

Ранее сообщалось, что между кадровыми офицерами РФ и террористами "ЛДНР" идут постоянные междоусобные войны, поэтому в фейковых республиках на Донбассе есть предпосылки для переворота.