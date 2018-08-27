В "ЛДНР" есть предпосылки для переворота - офицер ВСУ

По словам офицера ВСУ, российские кураторы ставят себя выше военных фейковых "ДНР" и "ЛНР".

Между кадровыми офицерами РФ и террористами "ЛДНР" идут постоянные междоусобные войны.

"Отношения между ними плохие - там идут постоянные междоусобные войны. Все дело в том, что российские кураторы и офицеры ставят себя выше фейковых "ДНР" и "ЛНР" - потому что они являются никем иным, как нашими гражданами, предавшими Украину", – рассказал в интервью "Обозревателю" офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

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А к предателям, как говорит военный, россияне относятся, как к низшему сорту.

"В то же время представители Луганской и Донецкой областей, которые уже 4 года принимают участие в боевых действиях, как бы не хотелось этого не признавать, научились за это время воевать. И понимая это, они все время говорят, мол, это же наша территория, мы здесь главные - однако Россия им этого не дает. Поэтому создается напряжение", – отметил военный.

По его словам, в фейковых республиках даже есть предпосылки для переворота.

"Предпосылки есть, но россияне не дадут им этого сделать. Все ведь знают, что, весь кадровый потенциал, все старшие офицеры так называемых 1 и 2 армейских корпусов - это российские кадровые военные, прямо подчиненные РФ", - сказал он.

Как сообщали СМИ, в Украину с ОРДЛО доставили "министра культуры ДНР" Юрия Лекстутеса, ему в Украине выдвинуто подозрение по статье "создание террористической группы или террористической организации".