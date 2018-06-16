Вблизи Торецка в результате обстрела боевиков пострадала женщина

Полиция открыла уголовное производство по факту совершения теракта.

Вблизи города Торецк Донецкой области, в селе Южное в результате обстрела боевиков российско-оккупационных войск ранена женщина.

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Как сообщили УНИАН в Торецком отделении полиции в Донецкой области, происшествие произошло сегодня около 13.40.

На момент обстрела женщина 1969 года рождения находилась во дворе своего частного дома. Она госпитализирована с осколочными ранениями грудной клетки и бедра.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, с начала этого года количество раненых гражданских лиц на Донбассе составляет 109 человек, а погибших - 29.