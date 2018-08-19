Ситуация на Донбассе: сегодня без потерь

Оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня.

С начала суток потерь среди украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе нет.

Как сообщается на странице ООС в социальной сети Facebook, в течение текущих суток, от 7:00 до 18:00, оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня.

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Боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Лебединское и Луганское.

«Потерь среди наших военнослужащих не допущено», - говорится в сообщении.

Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.