Ситуация на Донбассе: сегодня без потерь
19:08, 19 августа 2018Война
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Оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня.
С начала суток потерь среди украинских военных на Донбассе нет / фото УНИАН
С начала суток потерь среди украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе нет.
Как сообщается на странице ООС в социальной сети Facebook, в течение текущих суток, от 7:00 до 18:00, оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня.
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Боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Лебединское и Луганское.
«Потерь среди наших военнослужащих не допущено», - говорится в сообщении.
Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.
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