С начала суток на Донбассе один военный погиб, еще один получил ранения

Оккупанты открывали прицельный огонь с гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала суток на Донбассе в результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения.

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Об этом сообщается в сводке об обстановке в районе проведения Операции Объединенных сил по состоянию на 18.00.

«В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз из тяжелого вооружения», - говорится в сообщении.

Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Золотое, Попасная, Новоалександровка, Гнутово, Павлополь, Лебединский и Широкино. Также вблизи Авдеевки враг обстрелял украинских защитников из минометов калибра 82 мм.

В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска 40 раз обстреляли позиции Объединенных сил, двое украинских защитников получили легкие ранения.