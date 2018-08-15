Миссия ОБСЕ заметила на границе с РФ похоронный фургон

В фургоне ритуальных услуг с надписью "Похоронные услуги" было двое человек.

Наблюдательная миссия ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области, заметила похоронный фургон, который пересекал российско-украинскую границу на оккупированном Донбассе.

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Об этом говорится в недельном отчете миссии, обнародованном на сайте ОБСЕ.

"7 августа в 9.38 наблюдательная миссия на пограничном пункте "Донецк" наблюдала за фургоном ритуальных услуг с надписью "Похоронные услуги" на русском языке и с украинскими номерными знаками", - говорится в отчете.

В фургоне были замечены два человека. В этот же день в 12.19 тот же фургон возвращался через пограничный пункт пропуска в направлении Украины.