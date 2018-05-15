Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали въезд похоронной машины в Россию из "ДНР"

Наблюдателям ОБСЕ не удалось увидеть, был ли в салоне автомобиля гроб.

Наблюдательная миссия ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области РФ, заявляет, что зафиксировала похоронную машину на оккупированном участке украинско-российской границы, которая пересекла границу в направлении из России в Украину.

Об этом говорится в еженедельном отчете миссии за период с 8 по 14 мая, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"12 мая в 18:55 похоронная машина прибыла со стороны России на пограничный пункт "Гуково" и быстро проехала в Украину. В тот же день в 20:42 эта машина вернулась в Российскую Федерацию. Команда наблюдателей со своей позиции не могла определить, перевозила ли она гроб или нет", - сказано в отчете.

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Отмечается, что за отчетный период наблюдатели три раза зафиксировали санитарные машины на пограничном пункте пропуска "Донецк".

"Два раза, 9 и 14 мая, санитарная машина с номерными знаками Российской Федерации въезжала на пункт пропуска из Российской Федерации и менее чем через час возвращалась обратно, не пересекая границу", - подчеркнули в Миссии.

"Один раз, 14 мая в 01:56, одна санитарная машина с номерными знаками "ЛНР" въехала на пограничный пункт из Украины и после прохождения пограничных формальностей въехала в Российскую Федерацию. Команде наблюдателей удалось зафиксировать нахождение в машине одного медработника и одной женщины в гражданской одежде", - заявили наблюдатели.

"10 мая в 9:56 на пограничном пункте "Донецк" из Российской Федерации прибыла автоколонна из шести автомашин, четырех гражданских автомобилей и двух полицейских автомашин сопровождения. Автомобили подверглись прохождению пограничных формальностей и в 10:20 проехали в Украину. Один из полицейских автомобилей сразу же вернулся обратно в Российскую Федерацию. Команда наблюдателей видела пассажиров в гражданской одежде. Во время пересечения автоколонной границы пограничники Российской Федерации остановили движение на территории пограничного пункта", - добавили в Наблюдательной миссии.