В Луганской области мирный житель подорвался на мине

Мужчину с осколочными травмами ног доставили в Новоайдарскую районную больницу.

Между селами Трехизбенка и Лопаскино, находящимися вдоль линии разграничения на Луганщине, на растяжке боевиков подорвался мирный житель.

Об этом сообщил в Facebook председатель Луганской ОГА Юрий Гарбуз.

По его словам, мужчину с осколочными травмами ног доставили в Новоайдарскую районную больницу.

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Гарбуз рассказал, что это уже четвертый случай травмирования гражданских жителей Луганской области с начала года.

"Мы потеряли за эти полгода пять наших мирных граждан и похоронили трех земляков-военнослужащих", - отметил он.