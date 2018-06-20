В Луганской области мирный житель подорвался на мине
11:36, 20 июня 2018Война
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Мужчину с осколочными травмами ног доставили в Новоайдарскую районную больницу.
Это уже четвертый случай травмирования гражданских жителей Луганщины с начала года / фото facebook.com/YuriiHarbuz
Между селами Трехизбенка и Лопаскино, находящимися вдоль линии разграничения на Луганщине, на растяжке боевиков подорвался мирный житель.
Об этом сообщил в Facebook председатель Луганской ОГА Юрий Гарбуз.
По его словам, мужчину с осколочными травмами ног доставили в Новоайдарскую районную больницу.
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Гарбуз рассказал, что это уже четвертый случай травмирования гражданских жителей Луганской области с начала года.
"Мы потеряли за эти полгода пять наших мирных граждан и похоронили трех земляков-военнослужащих", - отметил он.
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