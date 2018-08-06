На оккупированном Донбассе захотели отменить выборы главаря "ДНР" в этом году: названа причина

Если "народный совет "ДНР" поддержит инициативу о продлении сроков действия полномочий главаря и "депутатов", то "выборов" главаря "ДНР" этой осенью не будет

В "ДНР" предложили продлить срок действия полномочий главаря группировки и "депутатов".

Соответствующее заявления распространили ресурсы террористов, передают "Новости Донбасса".

Так, предлагается продлить срок "полномочий" на год. Если "народный совет "ДНР" поддержит эту инициативу, то "выборов" главаря "ДНР" этой осенью не будет, отмечают журналисты.

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Инициаторы аргументируют свое предложение тем, что в мае в "ДНР" была утверждена "программа развития "ДНР" под названием "Сила Донбасса" - "набор приоритетных задач для "власти", поставленных перед ней гражданами".

"В этой связи, мы выступаем с инициативой о продлении срока действия полномочий "главы" и "депутатов" "народного совета" для того, чтобы дать им время реализовать намеченные цели. В целом мировая практика идет по пути определения именно пятилетнего срока правления главы государства и полномочий парламентов", – говорится в заявлении.

Инициаторы не уточнили, на сколько конкретно нужно продлить срок полномочий "властей "ДНР", а также когда это необходимо сделать.

Ранее СМИ сообщали, что главарь "ДНР" Александр Захарченко был ранен под Авдеевкой, но эта информация тщательно скрывается боевиками. По другим данным, Захарченко перенес операцию.