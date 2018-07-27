Главарь "ДНР" Захарченко ранен - СМИ

Главный террорист "ДНР" якобы был ранен под Авдеевкой.

Некоторое время назад – около двух недель – главарь "ДНР" Александр Захарченко исчез из поля зрения. Теперь, по неофициальным данным, становится известно, что он ранен.

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Террорист Захарченко ходит на костылях, пишут "Ведомости Донбасса". Согласно сообщению, главарь "ДНР" был ранен под Авдеевкой, но эта информация тщательно скрывается боевиками. По другим данным, Захарченко перенес операцию.

Ранее на нескольких пабликах террористов появились сообщения о смерти одного из бывших главарей боевиков Игоря Безлера "Беса", которые позже не подтвердились.