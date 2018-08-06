ЕС примет "патронаж" над некоторыми городами и районами Донбасса для их восстановления

Речь идет о проектах восстановления инфраструктуры, экономического развития, обеспечения нормальной жизнедеятельности общин.

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина приветствует готовность Европейского Союза присоединиться к восстановлению освобожденных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Об этом глава государства сообщил в социальной сети Facebook.

"Украина приветствует готовность Европейского Союза приобщиться к восстановлению и развитию освобожденных от российского агрессора территорий Донецкой и Луганской областей", - отметил Порошенко.

"На саммите Украина-ЕС мы договорились о запуске моей инициативы относительно «патронажа» со стороны заинтересованных государств - членов ЕС над отдельными городами и районами этих территорий для реализации проектов адресной помощи на восстановление инфраструктуры, экономического развития, обеспечения нормальной жизнедеятельности общин", - добавил глава государства.

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Как сообщал УНИАН, в 2017 году на тот момент глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявлял о необходимости привлечения в регион 3 млрд грн на восстановление поврежденных в результате обстрелов российских боевиков жилых домов, школ, детсадов и медучреждений.

В совместном заявлении юбилейного XX саммита Украина-Евросоюз, который 9 июля состоялся в Брюсселе, отмечается необходимость ускорения процесса реформ в сфере борьбы с коррупцией. Подчеркивается необходимость продолжения усилий в осуществлении судебной реформы и реформы прокуратуры. Также были признаны европейские устремления Украины.