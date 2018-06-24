Боевики на Донбассе осуществили 5 обстрелов, ранен военный - штаб ООС

Из 122-мм артиллерийских систем и 82-мм минометов противник вел обстрел позиций украинских защитников возле Гнутово и Богдановки, отметили в штабе.

С начала суток контролируемые Кремлем боевики осуществили пять обстрелов, один украинский военнослужащий ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, на Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское оккупанты обстреляли позиции сил ООС из минометов калибром 82 мм, БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

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«Днем на Мариупольском направлении ситуация обострилась. Российские оккупационные войска вели плотный огонь по защитникам Водяного из ствольной артиллерии калибром 122 мм и 152 мм. Враг также активно применял минометы всех типов, автоматические гранатометы и стрелковое оружие. Во время боевых действий в этом районе один украинский военнослужащий получил ранение», - говорится в сообщении.

По данным штаба, также обстрелам из запрещенных Минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем и 82-мм минометов были подвержены позиции украинских защитников неподалёку от Гнутово и Богдановки, а Лебединское кроме артиллерии обстреливал танк.

Напомним, ранее украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщила, что боевики оккупационной администрации России вопреки Минским соглашениям продолжают сосредотачивать тяжелую технику и вооружение вне мест хранения, нарушая расстояния отвода.