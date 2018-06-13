В Донецкой области задержали бывшего боевика, который 4 года скрывался в храме

Весной 2014 года житель Славянского района бросил жену с четырьмя детьми и присоединился к боевикам.

Славянские полицейские задержали участника незаконного вооруженного формирования, который 4 года скрывался в храме. Об этом сообщает Славянский отдел полиции в Донецкой области.

По информации полиции, весной 2014 года житель Славянского района бросил жену с четырьмя детьми и присоединился к боевикам. Наемник дежурил на блокпосту и строил укрепления для оккупантов. После освобождения региона мужчина скрывался в храме.

Читайте такжеСуд обязал СБУ открыть дело против лидера "С14" из-за задержания боевика Лусварги - адвокат

Участковые офицеры Славянского отдела полиции установили факт связи жителя поселка Крестище с участниками незаконных вооруженных формирований.

38-летний мужчина признался правоохранителям, что рыл окопы и осуществлял незаконную фильтрацию - выявлял проукраински настроенных граждан, проверял автотранспорт и багаж.

Во время освобождения города пособник террористов испугался за свое будущее, покинул ряды НВФ и стал жить при храме, надеясь, что его не найдут.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ задержала в Луганской области "депутата "ЛНР", который ехал за пенсией.