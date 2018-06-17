Боевики обстреляли поселок Пивденное на Донбассе, ранена местная жительница

Отмечается, что потерпевшей оказана неотложная помощь, она доставлена в медицинское учреждение.

В воскресенье, 17 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков поселка Пивденное местная жительница получила ранения.

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Об этом сообщил представитель пресс-центра штаба ООС Николай Бондарчук во время брифинга.

"В районе проведения операции Объединенных сил продолжаются преступления российско-террористических войск против мирного населения Донбасса. За вчерашний день в результате обстрела оккупационными властями поселка Пивденное получила осколочные минные ранения грудной клетки и бедра местная жительница", - отметил Бондарчук.

Он также подчеркнул, что в настоящее время потерпевшей оказана неотложная помощь, она эвакуирована в медицинское учреждение.