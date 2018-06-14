Пьяный боевик бросил молоток в наблюдателей ОБСЕ

Молоток пролетел над головами наблюдателей и упал в нескольких метрах от припаркованных автомобилей миссии.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что вооруженный человек на оккупированной территории в Донецкой области в состоянии алкогольного опьянения швырнул молоток в патруль наблюдателей.

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Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном на сайте ОБСЕ.

"На блокпосту вооруженных формирований в микрорайоне Трудовские Петровского района города Донецка (неподконтрольный правительству Украины, в 15 км к юго-западу от центра Донецка) мужчина в одежде военного типа, который, очевидно, находился в состоянии алкогольного опьянения, швырнул молоток в направлении членов патруля миссии", - говорится в отчете.

"Молоток пролетел над головами наблюдателей и упал примерно в 2 м от двух припаркованных автомобилей миссии, а нетрезвый мужчина впоследствии покинул место происшествия. Член вооруженных формирований с расположенного вблизи блокпоста извинился перед наблюдателями за поведение этого человека", - сообщили наблюдатели.

Напомним, вблизи патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ), которая передвигалась на двух бронированных автомобилях, произошел взрыв.