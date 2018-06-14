Сутки на Донбассе: четверо украинских военных ранены, террористы пытались атаковать и понесли потери

Четверо украинских военных ранены, у террористов один уничтоженный и пятеро "трехсотых".

На протяжении прошлых суток, 13 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой. На всей линии столкновения продолжались интенсивные боевые действия.

Российско-оккупационные войска 33 раза нарушали режим прекращения огня, из которых 11 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику, передает пресс-служба ООС.

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На Луганщине, в районе населенных пунктов Новотошковское, Новоалександровка и Новозвановка противник безрезультатно пытался вытеснить наши подразделения с выгодных оборонительных позиций. На Горловском направлении интенсивные боевые действия продолжались преимущественно с применением стрелкового оружия в районе населенных пунктов Гладосово и Зайцево. На Донецком, в районе города Авдеевка, враг прибег к ведению огня из минометов. На Мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Талаковка и Водяное.

"Во время боевых действий четверо украинских защитников получили ранения. Раненых оперативно доставили в госпиталь, их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

По данным разведки, уничтожен один и ранены пятеро террористов.

Ранее волонтеры фонда "Вернись живым" сообщали, что украинские военные уничтожили позиции боевиков на Донбассе. Это был превентивный удар по целям, которые несут потенциальную угрозу личному составу и гражданским лицам неподалеку от линии разграничения.