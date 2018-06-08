Украинские военные заставили противника прекратить огонь возле Красногоровки, с начала суток двух бойцов ранены

Во время обстрелов оккупанты 4 раза использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

С начала суток 8 июня контролируемые Россией боевики на Донбассе 17 раз нарушали режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, во время сегодняшних обстрелов оккупанты 4 раза использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Российско-оккупационные войска вели провокационные обстрелы из стрелкового оружия, гранатометов и БМП по районам населенных пунктов Крымское, Марьинка, Павлополь, Гнутово и Водяное. Огонь из 120-мм и 82-мм минометов открывался по защитникам Новотошковского.

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«Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии столкновения», - отмечают в штабе.

Кроме того, оккупанты пытались вести снайперский огонь в районе Красногоровки. Контрснайперскими мерами украинские воины быстро заставили противника прекратить огонь.

«В ходе боевых действий за текущие сутки двое военнослужащих получили ранения. Потери противника уточняются», - информирует штаб.