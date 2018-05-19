Сутки на Донбассе: по всей линии соприкосновения велся огонь, уничтожены двое боевиков - ООС

По данным разведки, уничтожено 2 и ранено 3 боевика российско-оккупационных войск.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается сложной. На протяжении прошлых суток, 18 мая, на всей линии соприкосновения российско-оккупационные войска и незаконно созданные ими военные формирования продолжали испытывать оборону украинских войск на прочность.

Как сообщается в сводке пресс-центра объединенных сил по состоянию на 7:00 19 мая, противник 43 раза нарушал режим прекращения огня, из них 10 раз применял 152-мм и 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. Украинские войска вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

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За минувшие сутки и в течение текущих суток потерь среди украинских военнослужащих нет. По данным разведки, уничтожено 2 и ранено 3 боевика российско-оккупационных войск войск.

Активные боевые действия продолжались на Луганском направлении в районах населенных пунктов Новозвановка, Попасная и Троицкое.

На Горловском направлении отмечается активность противника в районах населенных пунктов Зайцевое, Железное. На Донецком – Авдеевская промзона, Пески.

На Мариупольском направлении постоянно продолжаются боевые действия в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское и Широкино.

В районе населенного пункта Водяное была обнаружена снайперская пара. Контрснайперскими мерами огонь снайпера был оперативно подавлен.

Как сообщал УНИАН, ранее штаб ООС сообщил, что изменение формата АТО улучшило работу разведки на Донбассе.