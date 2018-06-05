На Донбассе погиб брат Георгия Гонгадзе
22-летний боец ДУК ПС Марян Корчак ("Хитрый"), который погиб на Донбассе 25 мая в результате артиллерийского обстрела, был троюродным братом известного журналиста Георгия Гонгадзе.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила вдова журналиста Мирослава Гонгадзе.
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"Марьян Корчак был семьей, Леся Корчак-Гонгадзе (мать Георгия Гонгадзе, - ред.) была его тетей. Вечная память", - написала журналистка.
Напомним, что 25 мая, в результате вражеского артиллерийского обстрела возле Зайцево Донецкой области погиб 22-летний боец Первой отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый Сектор" Марьян Корчак из Львовской области с позывным "Хитрый".
Марьян Корчак родился 06 сентября 1995 года в с. Шкло, Яворовского района Львовской области. Окончил ВПУ №29 в городе Львов.
В 2016 году присоединился к Национально-освободительному движению "Правый Сектор". Летом того же года, в составе 1-й ОШР ДУК ПС отправился на фронт.
У него остались родители, брат и сестра.