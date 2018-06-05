На Донбассе погиб брат Георгия Гонгадзе

22-летний боец Первой отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый Сектор" Марьян Корчак, погибший 25 мая, оказался троюродным братом погибшего журналиста Георгия Гонгадзе.

22-летний боец ДУК ПС Марян Корчак ("Хитрый"), который погиб на Донбассе 25 мая в результате артиллерийского обстрела, был троюродным братом известного журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила вдова журналиста Мирослава Гонгадзе.

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"Марьян Корчак был семьей, Леся Корчак-Гонгадзе (мать Георгия Гонгадзе, - ред.) была его тетей. Вечная память", - написала журналистка.

Напомним, что 25 мая, в результате вражеского артиллерийского обстрела возле Зайцево Донецкой области погиб 22-летний боец Первой отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый Сектор" Марьян Корчак из Львовской области с позывным "Хитрый".

Марьян Корчак родился 06 сентября 1995 года в с. Шкло, Яворовского района Львовской области. Окончил ВПУ №29 в городе Львов.

В 2016 году присоединился к Национально-освободительному движению "Правый Сектор". Летом того же года, в составе 1-й ОШР ДУК ПС отправился на фронт.

У него остались родители, брат и сестра.