В ВСУ прокомментировали выступление двух пленных бойцов на "брифинге" в "ЛНР"

"Дешевые срежиссированые вражеские телесюжеты и так называемый брифинг четко свидетельствуют, что на военнослужащих ВСУ оказывается сильное психологическое, и не исключено, физическое давление", - заявили в бригаде.

В 14 отдельной механизированной бригаде Вооруженных Сил Украины выступили с заявлением после появления украинских бойцов в СМИ "ЛНР".

"26 мая двое наших военнослужащих во время их выдвижения к передовому наблюдательному посту были подло захвачены диверсионно-разведывательной группой противника. На протяжении недели ничего не было известно о судьбе наших военнослужащих", - сообщается в заявлении бригады в Facebook.

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"Этот период был использован для бешеного психологического давления, а, возможно, и физического, на наших бойцов. Как результат было сделано несколько видеоматериалов с участием этих военнослужащих. Пока они, согласно информации, которую обнародовали СМИ одной из псевдореспублик, живы – и это самое важное, однако находятся во вражеском плену. И бессовестно используются оккупантом для создания пророссийской пропаганды. Дешевые срежиссированные вражеские телесюжеты и так называемый брифинг четко свидетельствуют, что на военнослужащих ВСУ оказывается сильное психологическое, и не исключено, физическое давление. Находясь под ним, пленные рассказывают неправду о Вооруженных Силах Украины в целом и бригаду в частности", - говорится в заявлении.

"Командование бригады делает все возможное для освобождения военнослужащих из плена", - резюмировала пресс-служба 14 ОМБр.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня штаб ООС сообщил, что пропавший после боя с боевиками морпех нашелся.