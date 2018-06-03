На линии столкновения зафиксированы четыре вражеских обстрела - штаб ООС

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

На линии столкновения в Донецкой и Луганской областях по состоянию на сегодняшнее утро зафиксированы четыре вражеских обстрела подразделений Объединенных сил, однако потерь среди украинских военнослужащих нет.

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Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута на ежедневном брифинге относительно ситуации на линии столкновения.

«По состоянию на сегодняшнее утро зафиксированы четыре вражеских обстрела подразделений Объединенных сил, преимущественно с применением гранатометов различных типов», - отметил он.

По его словам, под обстрелы попали позиции возле Крымского и Южного на Луганском направлении, Тарамчук и Широкино - на Донецком направлении.

«Ответный огонь со стороны наших военных велся дважды. Потерь среди наших военных нет», - добавил Парута и подчеркнул, что ситуация на линии столкновения находится под контролем украинских военных.

Как сообщал УНИАН, российско-оккупационные войска за минувшие сутки 28 раз нарушали режим прекращения огня, в результате чего трое украинских военнослужащих получили ранения.