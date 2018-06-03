Сутки на Донбассе: ВСУ уничтожили трех боевиков, еще трое ранены

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на протяжении суток оставалась сложной и контролируемой.

В течение прошлых суток, второго июня, российско-оккупационные войска 28 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе – 8 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

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Как сообщается в утренней сводке пресс-центра операции Объединенных сил, за сутки в ходе боевых действий на Донбассе получили ранения трое украинских военных. В то же время, трое оккупантов были уничтожены, еще трое были ранены.

Остается напряженной ситуация в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык и Широкино.

Накануне сообщалось, что на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков мирных жителей района "Чагари" в поселке Южное сгорели 9 домов.