"Не было ни единого шанса выжить": полиция квалифицировала гибель девочки от снаряда под Торецком как теракт

Девушка погибла в результате обстрела поселка боевиками.

Сотрудники Национальной полиции Украины квалифицировали гибель 15-летней школьницы во время артиллерийского обстрела боевиками поселка Железное как теракт.

"15-летняя девочка в это время находилась в собственном дворе. Снаряд разорвался в 3 метрах от нее и не оставил ни единого шанса выжить. Начато уголовное производство. На месте работает следственно-оперативная группа Торецкого отделение полиции", - сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области.

"Предварительно факт квалифицированно по ст.258" Террористический акт "Уголовного кодекса Украины", - говорится в заявлении Нацполиции.

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Ранее о том, что в результате артиллерийского обстрела боевиками поселка Железное Донецкой области погибла несовершеннолетняя девочка, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Позже глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский уточнил, что ЧП произошло в поселке Железное вблизи Торецкая. По его словам, погибла 15-летняя девочка - ученица 9 класса СОШ №7.